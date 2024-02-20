Мирошниченко (Пругло) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко (Пругло) Мария Григорьевна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

08.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1874

Отец: Пругло Григорий Григорьевич

Мать: Пругло Марина Назаровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Мирошниченко Захар Ильич

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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