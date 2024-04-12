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Морушкин Иаков Петрович

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.10.1897 ст.

Дата смерти

15.02.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1897 ст.

Отец: Морушкин Петр Максимович

Мать: Морушкина Марья Сергеевна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.10.1897 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Иаонн Сергеевич Яшин(?) и Васса Сергеевна Яшина(?)... Показать все
Смерть
15.02.1898 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 16.02.1898 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 4 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все
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