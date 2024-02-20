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Бут Василий Порфирьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Бут Порфирий Исаакович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.07.1883

Сын: Бут Касьян Васильевич

Мать ребёнка: Бут Наталья Елисеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.10.1884

Сын: Бут Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бут Наталья Елисеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.03.1885

Сын: Бут Макар Васильевич

Мать ребёнка: Бут Наталья Елисеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.10.1888

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Бут Наталья Елисеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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