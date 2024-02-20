Бут Василий Порфирьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Бут Порфирий Исаакович
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.07.1883
Мать ребёнка: Бут Наталья Елисеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.10.1884
Мать ребёнка: Бут Наталья Елисеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.03.1885
Сын: Бут Макар Васильевич
Мать ребёнка: Бут Наталья Елисеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.10.1888
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Бут Наталья Елисеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно