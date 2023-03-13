Пряхина Прасковья Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряхина Прасковья Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1887 г.р.
1890 г.р.
1891 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пряхинъ Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пряхинъ Андрей

Отец ребёнка: Пряхинъ Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряхинъ Илья

Рождение ребёнка
1887

Сын: Пряхинъ Степанъ

Отец ребёнка: Пряхинъ Илья

Рождение ребёнка
10.02.1890

Дочь: (Пряхина) Евдокия

Отец ребёнка: Пряхинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1891

Сын: Пряхинъ Максимъ

Отец ребёнка: Пряхинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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