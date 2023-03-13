Пряхина Прасковья Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пряхинъ Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пряхинъ Андрей
Отец ребёнка: Пряхинъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пряхинъ Илья
Рождение ребёнка
1887
Сын: Пряхинъ Степанъ
Отец ребёнка: Пряхинъ Илья
Рождение ребёнка
10.02.1890
Дочь: (Пряхина) Евдокия
Отец ребёнка: Пряхинъ Илья
Рождение ребёнка
20.11.1891
Сын: Пряхинъ Максимъ
Отец ребёнка: Пряхинъ Илья