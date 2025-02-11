Марья
женский, родилась 1787
умерла Неизвестно
Дети
Филипп Тимофеев1815 г.р.
Сумбаев Егор Тимофеев1818 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Филипп Тимофеев
Отец ребёнка: Сумбаев Тимофей Ильин
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Сумбаев Тимофей Ильин
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Сумбаев Тимофей Ильин
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Сумбаев Тимофей Ильин
Смерть
Неизвестно