Марья 1787 — найти родственников по фамилии на Familio

Марья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1787

умерла Неизвестно

Дети
Филипп Тимофеев1815 г.р.
Сумбаев Егор Тимофеев1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Филипп Тимофеев

Отец ребёнка: Сумбаев Тимофей Ильин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1818

Сын: Сумбаев Егор Тимофеев

Отец ребёнка: Сумбаев Тимофей Ильин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Сумбаев Фёдор Тимофеев

Отец ребёнка: Сумбаев Тимофей Ильин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сумбаев Дмитрий Тимофеев

Отец ребёнка: Сумбаев Тимофей Ильин

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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