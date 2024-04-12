Алашеев (однодворец) Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлашеев (однодворец) Василий Андреевич

Алашеев (однодворец) Василий Андреевич

Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Алашеев (однодворец) Андрей Афанасьевич

Мать: не указана

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Алашеева Анна Щеулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Алашеев (однодворец) Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Алашеева Анна Щеулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Алашеева Анна Щеулова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close