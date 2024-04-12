Алашеев (однодворец) Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Алашеев (однодворец) Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Алашеева Анна Щеулова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Алашеев (однодворец) Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Алашеева Анна Щеулова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Алашеева Анна Щеулова
Смерть
Неизвестно