Боженова (Ахматова) София Ивановна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1923
Дочь: Вилина (Боженова) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Боженов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Боженов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.05.1927
Сын: Божанов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Боженов Михаил Дмитриевич
Смерть
1962