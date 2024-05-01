Боженова (Ахматова) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоженова (Ахматова) София Ивановна

Боженова (Ахматова) София Ивановна

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ахматов Иван Николаевич

Мать: Ахматова (Валлер) Апполония Матвеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.04.1923

Дочь: Вилина (Боженова) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Боженов Михаил Дмитриевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Божанов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Боженов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.05.1927

Сын: Божанов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Боженов Михаил Дмитриевич

Смерть
1962
Тула, город Тула, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.