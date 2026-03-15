Горланов Федор Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Горланов Федор Яковлевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился Неизвестно, Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

умер Неизвестно

Дети
Бабарыкина (Горланова) Анастасия Федоровна1818 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Бабарыкина (Горланова) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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