Горланов Федор Яковлевич
мужской, родился Неизвестно, Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
умер Неизвестно
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Бабарыкина (Горланова) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно