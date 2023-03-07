Кощеев Василий Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Ольга Андреева
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Ольга Андреева
Смерть
Неизвестно