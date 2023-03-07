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Кощеев Василий Потапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Между 1877 и 1881 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кощеев Потап Матвеевич

Мать: Кощеева Аграфена Артемонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Ольга Андреева

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Ольга Андреева

Смерть
Неизвестно

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