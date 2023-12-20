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Тарабрина Христина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

26.11.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарабрин Михей Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.03.1852

Сын: Тарабрин Василий Михеевич

Отец ребёнка: Тарабрин Михей Тимофеевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1867

Сын: Тарабрин Федор Михеевич

Отец ребёнка: Тарабрин Михей Тимофеевич

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.11.1882
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

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