Тарабрина Христина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти26.11.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1852
Сын: Тарабрин Василий Михеевич
Отец ребёнка: Тарабрин Михей Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.09.1867
Отец ребёнка: Тарабрин Михей Тимофеевич
Смерть
26.11.1882