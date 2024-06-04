Плохотникова Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотникова Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохотников Василий Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Плохотников Иван Васильев

Отец ребёнка: Плохотников Василий Семенов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Плохотников Карп Васильев

Отец ребёнка: Плохотников Василий Семенов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1850

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