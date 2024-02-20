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Чолпан Петр Константинович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна

Дата рождения

09.08.1902

Дата смерти

19.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1902

Отец: Чолпан Константин Федорович

Мать: Чолпан Евгения Митрофановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Смерть
19.02.1904
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Причина смерти: Болезнь-сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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