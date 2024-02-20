Чолпан Петр Константинович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Дата рождения09.08.1902
Дата смерти19.02.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1902
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Смерть
19.02.1904
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Причина смерти: Болезнь-сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /