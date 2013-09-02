Икрина (Чукаева) (Чукаева) Лидия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1951
Дата смерти02.09.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1975
Отец ребёнка: Икрин Юрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Сергей Юрьевич
Отец ребёнка: Икрин Юрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева-Кузьминова (икрина) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Икрин Юрий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.2013