Икрина (Чукаева) (Чукаева) Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Чукаева) (Чукаева) Лидия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1951

Дата смерти

02.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1975

Сын: Икрин Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Икрин Юрий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Икрин Юрий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева-Кузьминова (икрина) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Икрин Юрий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Юрий Гаврилович

Смерть
02.09.2013
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