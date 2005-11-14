Дамиров Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дамиров Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.2005

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.2005

Отец: Дамиров Алексей Викторович

Мать: не указана

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