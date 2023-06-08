Перов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.04.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
18.04.1857
Отец: Перов Иван Васильевич
Рождение, крещение: запись о рождении №30, метрическая книга за 1857 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
18.04.1857
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Петр Никитин [Микульшин женат на родной сестре Кузьмы -Авдотье] и Евдокея Силаева [Полянская] Никольская церковь, село Пик... Показать все
Смерть
Неизвестно