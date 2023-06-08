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Перов Георгий Иванович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.04.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
18.04.1857

Отец: Перов Иван Васильевич

Мать: Перова Мария Феоктистовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №30, метрическая книга за 1857 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
18.04.1857
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Петр Никитин [Микульшин женат на родной сестре Кузьмы -Авдотье] и Евдокея Силаева [Полянская] Никольская церковь, село Пик... Показать все
Смерть
Неизвестно

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