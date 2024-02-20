Бут Наталья Анисимовна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бут Иван Устинович
Отец ребёнка: Бут Устин Илларионович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
28.08.1911
Отец ребёнка: Бут Устин Илларионович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Рождение ребёнка
09.07.1913
Дочь: Анна Устиновна
Отец ребёнка: Бут Устин Илларионович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно