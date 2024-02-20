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Бут Наталья Анисимовна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бут Иван Устинович

Отец ребёнка: Бут Устин Илларионович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Бут Александр Устинович

Отец ребёнка: Бут Устин Илларионович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Рождение ребёнка
09.07.1913

Дочь: Анна Устиновна

Отец ребёнка: Бут Устин Илларионович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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