Смирягина (Платонова) Анна Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти05.01.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.1847
Дочь: Чельцова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Смирягин Григорий Александрович
Рождение ребёнка
17.09.1851
Сын: Смирягин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Смирягин Григорий Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.01.1856