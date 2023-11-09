Смирягина (Платонова) Анна Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирягина (Платонова) Анна Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

05.01.1856

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1847

Дочь: Чельцова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Смирягин Григорий Александрович

Рождение ребёнка
17.09.1851

Сын: Смирягин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Смирягин Григорий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.01.1856
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