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Зипир Мангуш Васильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/

Дата рождения

1785

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Зипир Василий Дмитриевич

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Смерть
1796
Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
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