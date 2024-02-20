Зипир Мангуш Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Дата рождения1785
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Зипир Василий Дмитриевич
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Смерть
1796
Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/