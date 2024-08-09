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Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Прокофьева

Отец ребёнка: Горнецкий Прокопий Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнецкий Максим Прокофьев

Отец ребёнка: Горнецкий Прокопий Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнецкий Алексей Прокофьев

Отец ребёнка: Горнецкий Прокопий Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Прокофьева

Отец ребёнка: Горнецкий Прокопий Гаврилов

Рождение ребёнка
1878

Сын: Горнецкий Михаил Прокофьев

Отец ребёнка: Горнецкий Прокопий Гаврилов

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ксения Прокофьева

Отец ребёнка: Горнецкий Прокопий Гаврилов

Рождение ребёнка
1896

Сын: Горнецкий Федор Прокофьев

Отец ребёнка: Горнецкий Прокопий Гаврилов

Смерть
Неизвестно

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