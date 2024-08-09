Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Прокофьева
Отец ребёнка: Горнецкий Прокопий Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнецкий Максим Прокофьев
Отец ребёнка: Горнецкий Прокопий Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнецкий Алексей Прокофьев
Отец ребёнка: Горнецкий Прокопий Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Прокофьева
Отец ребёнка: Горнецкий Прокопий Гаврилов
Рождение ребёнка
1878
Сын: Горнецкий Михаил Прокофьев
Отец ребёнка: Горнецкий Прокопий Гаврилов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ксения Прокофьева
Отец ребёнка: Горнецкий Прокопий Гаврилов
Рождение ребёнка
1896
Сын: Горнецкий Федор Прокофьев
Отец ребёнка: Горнецкий Прокопий Гаврилов
Смерть
Неизвестно