Толчанинова (Тюрина) Анна Николаевна
женский, родилась 1915
умерла Неизвестно, Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
ОтецТюрин НиколайНеизвестно г.р.
МатьТюрина (Шемуратова) Прасковья Ивановна1893 г.р.
Супруги
Толчанинов Сергей1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1911
Муж: Толчанинов Сергей
Рождение
1915
Смерть
Неизвестно
Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область