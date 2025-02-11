Толчанинова (Тюрина) Анна Николаевна 1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Толчанинова (Тюрина) Анна Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1915

умерла Неизвестно, Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область

Отец
Тюрин НиколайНеизвестно г.р.
Мать
Тюрина (Шемуратова) Прасковья Ивановна1893 г.р.
Супруги
Толчанинов Сергей1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1911

Муж: Толчанинов Сергей

Рождение
1915

Отец: Тюрин Николай

Мать: Тюрина (Шемуратова) Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область

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