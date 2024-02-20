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Тараш Харлампий Трандафилович

Место рождения

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

08.02.1891

Дата смерти

02.03.1891

Пол

Мужской

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1891

Отец: Тараш Трандафил Петрович

Мать: Тараш Домникия Левтеровна

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
02.03.1891
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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