Бобарева Марфа/Анна? Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобарева Марфа/Анна? Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобарев Захар Семёнович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Бобарева (Фоменко) Надежда Захаровна

Отец ребёнка: Бобарев Захар Семёнович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бобарев Николай Захарович

Отец ребёнка: Бобарев Захар Семёнович

Смерть
Неизвестно

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