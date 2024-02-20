Бобарева Марфа/Анна? Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Бобарева (Фоменко) Надежда Захаровна
Отец ребёнка: Бобарев Захар Семёнович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бобарев Николай Захарович
Отец ребёнка: Бобарев Захар Семёнович
Смерть
Неизвестно