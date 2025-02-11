Пелагея Тимофеевна 13.10.1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Тимофеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.10.1923

умерла 20.08.2003

Супруги
Матвеев Михаил ФедоровичОколо 1931 г.р.
Дети
Матвеев Иван Михайлович18.11.1951 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
18.11.1951

Сын: Матвеев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Матвеев Михаил Федорович

Смерть
20.08.2003

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