Пелагея Тимофеевна
женский, родилась 13.10.1923
умерла 20.08.2003
Супруги
Матвеев Михаил ФедоровичОколо 1931 г.р.
Дети
Матвеев Иван Михайлович18.11.1951 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
18.11.1951
Отец ребёнка: Матвеев Михаил Федорович
Смерть
20.08.2003