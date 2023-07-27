Икрина (Зырянова) (Зырянова) Анисья Аникиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.1907
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Икрин Степан Павлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Икрин Степан Павлович
Рождение ребёнка
21.06.1911
Отец ребёнка: Икрин Степан Павлович
Рождение ребёнка
12.07.1912
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Икрин Степан Павлович
Рождение ребёнка
25.07.1913
Отец ребёнка: Икрин Степан Павлович
Рождение ребёнка
11.01.1915
Дочь: Нина Степановна
Отец ребёнка: Икрин Степан Павлович
Смерть
После 1915