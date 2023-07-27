Икрина (Зырянова) (Зырянова) Анисья Аникиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Зырянова) (Зырянова) Анисья Аникиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1907

Муж: Икрин Степан Павлович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Икрин Степан Павлович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Икрин Степан Павлович

Рождение ребёнка
21.06.1911

Сын: Икрин Иван Степанович

Отец ребёнка: Икрин Степан Павлович

Рождение ребёнка
12.07.1912

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Икрин Степан Павлович

Рождение ребёнка
25.07.1913

Сын: Икрин Николай Степанович

Отец ребёнка: Икрин Степан Павлович

Рождение ребёнка
11.01.1915

Дочь: Нина Степановна

Отец ребёнка: Икрин Степан Павлович

Смерть
После 1915
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