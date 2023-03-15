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Романова Ирина

Место рождения

Катино, Васильевская волость, Лихвинский уезд

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Иван

Мать: не указана

Катино, Васильевская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова (Романова) Мария Марфа

Отец ребёнка: Романов Александр

Бракосочетание
16.01.1872

Муж: Романов Александр

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1884

Дочь: Романова (Романова) Марфа

Отец ребёнка: Романов Александр

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1887

Сын: Романов Петр

Отец ребёнка: Романов Александр

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1888

Сын: Романов Василий

Отец ребёнка: Романов Александр

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1890

Дочь: Романова (Романова) Анастасия

Отец ребёнка: Романов Александр

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
?.06.1893

Сын: Романов Тихон

Отец ребёнка: Романов Александр

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно

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