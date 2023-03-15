Романова Ирина
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова (Романова) Мария Марфа
Отец ребёнка: Романов Александр
Бракосочетание
16.01.1872
Муж: Романов Александр
Рождение ребёнка
02.07.1884
Дочь: Романова (Романова) Марфа
Отец ребёнка: Романов Александр
Рождение ребёнка
06.06.1887
Сын: Романов Петр
Отец ребёнка: Романов Александр
Рождение ребёнка
28.07.1888
Сын: Романов Василий
Отец ребёнка: Романов Александр
Рождение ребёнка
21.12.1890
Дочь: Романова (Романова) Анастасия
Отец ребёнка: Романов Александр
Рождение ребёнка
?.06.1893
Сын: Романов Тихон
Отец ребёнка: Романов Александр
Смерть
Неизвестно