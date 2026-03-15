Свербежкина (Ямина-Бочкарева) Александра Дмитриевна
женский, родилась 1890, Винновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
Супруги
Свербежкин Степан Евлампиевич04.08.1884 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Винновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.06.1918
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно