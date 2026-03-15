Свербежкина (Ямина-Бочкарева) Александра Дмитриевна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Свербежкина (Ямина-Бочкарева) Александра Дмитриевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1890, Винновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Супруги
Свербежкин Степан Евлампиевич04.08.1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Винновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
14.06.1918

Муж: Свербежкин Степан Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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