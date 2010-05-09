(Марченко) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Марченко) Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1951

Дата смерти

09.05.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1918 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1951

Отец: не указан

Мать: Марченко Надежда (Анастасия) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.05.2010
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