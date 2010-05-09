(Марченко) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1951
Дата смерти09.05.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.05.2010