Трусов Иван Кузьмич 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Трусов Иван Кузьмич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1851, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Трусов КузьмаНеизвестно г.р.
Супруги
Трусова Ульяна Панфиловна Порецкая1859 г.р.
Трусова Первая ЖенаНеизвестно г.р.
Дети
Трусов Павел Иванович1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Трусов Кузьма

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова Первая Жена

Рождение ребёнка
1869

Сын: Трусов Павел Иванович

Мать ребёнка: Трусова Первая Жена

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
22.10.1879

Жена: Трусова Ульяна Панфиловна Порецкая

Смерть
Неизвестно

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