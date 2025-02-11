Трусов Иван Кузьмич
мужской, родился 1851, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецТрусов КузьмаНеизвестно г.р.
Супруги
Трусова Ульяна Панфиловна Порецкая1859 г.р.
Трусова Первая ЖенаНеизвестно г.р.
Дети
Трусов Павел Иванович1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Трусов Кузьма
Мать: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трусова Первая Жена
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Трусова Первая Жена
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.10.1879
Смерть
Неизвестно