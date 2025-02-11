Головинов Алексей Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Головинов Алексей Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Головинов НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Головинов Иван Алексеевич1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головинов Николай

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1874

Сын: Головинов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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