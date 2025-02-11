Головинов Алексей Николаевич
мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецГоловинов НиколайНеизвестно г.р.
Дети
Головинов Иван Алексеевич1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головинов Николай
Мать: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874
Сын: Головинов Иван Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно