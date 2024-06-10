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Задворнов Федор Дмитриев

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1890 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1928 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Задворнов Дмитрий Николаев

Мать: Задворнова Анна Михайлова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Соломея Прокопьева

Рождение ребёнка
1920

Сын: Задворнов Климентий Федоров

Мать ребёнка: Задворнова Соломея Прокопьева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Задворнова Соломея Прокопьева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Задворнова Соломея Прокопьева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Задворнов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Задворнова Соломея Прокопьева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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