Задворнов Федор Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Задворнов Климентий Федоров
Мать ребёнка: Задворнова Соломея Прокопьева
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Задворнова Соломея Прокопьева
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Задворнова Соломея Прокопьева
Рождение ребёнка
1928
Сын: Задворнов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Задворнова Соломея Прокопьева
Смерть
Неизвестно