(Зыкина) Мавра Аксеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зыкина) Мавра Аксеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Зыкин Аксент Сергеевич

Мать: не указана

Смерть
После 1795
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