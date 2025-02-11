Кузнецов Петр Родионович 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Петр Родионович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1876, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Кузнецов Родион ЯковлевичНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецова Ольга Ивановна Жильцова1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Кузнецов Родион Яковлевич

Мать: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
17.09.1895

Жена: Кузнецова Ольга Ивановна Жильцова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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