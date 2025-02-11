Кузнецов Петр Родионович
мужской, родился 1876, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецКузнецов Родион ЯковлевичНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецова Ольга Ивановна Жильцова1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Кузнецов Родион Яковлевич
Мать: ?
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.09.1895
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно