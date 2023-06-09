Федоренко (Савельева) Нина Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Савельева) Нина Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1931

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Михаил Митрофанович

Рождение ребёнка
12.09.1956

Сын: Федоренко Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Федоренко Михаил Митрофанович

Рождение ребёнка
27.03.1960

Дочь: Ткаченко (Федоренко) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Федоренко Михаил Митрофанович

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