Федоренко (Савельева) Нина Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1956
Сын: Федоренко Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Федоренко Михаил Митрофанович
Рождение ребёнка
27.03.1960
Дочь: Ткаченко (Федоренко) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Федоренко Михаил Митрофанович