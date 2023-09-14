(Яковлева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева) Галина

Место рождения

Тулуз

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев ?

Мать: ?

Тулуз
Смерть
Неизвестно
Украина Геническ
Похороны
Неизвестно
Геническ
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