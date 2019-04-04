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Григорица Георгий Трифанович

Место рождения

Молдавия

Дата рождения

14.02.1949

Дата смерти

04.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1949

Отец: Григорица Трифан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорица (Прохорова) Галина Филипповна

Рождение ребёнка
15.11.1976

Сын: Григорица Валерий Георгиевич

Мать ребёнка: Григорица (Прохорова) Галина Филипповна

Смерть
04.04.2019
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: Инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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