Григорица Георгий Трифанович
Место рожденияМолдавия
Дата рождения14.02.1949
Дата смерти04.04.2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1949
Отец: Григорица Трифан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1976
Сын: Григорица Валерий Георгиевич
Мать ребёнка: Григорица (Прохорова) Галина Филипповна
Смерть
04.04.2019
Причина смерти: Инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно