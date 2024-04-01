Вараксин Генерал-Майор Николай Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1837
Рождение
1862
Отец: Вараксин Евгений Андреевич
Мать: (Кошкарова) Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мейман) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Вараксин Сергей
Мать ребёнка: (Мейман) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Вараксин Владимир
Мать ребёнка: (Мейман) Анна Андреевна