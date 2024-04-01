Вараксин Генерал-Майор Николай Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вараксин Генерал-Майор Николай Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1837
Рождение
1862

Отец: Вараксин Евгений Андреевич

Мать: (Кошкарова) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мейман) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Вараксин Сергей

Мать ребёнка: (Мейман) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Вараксин Владимир

Мать ребёнка: (Мейман) Анна Андреевна

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