Авдотья Иванова
женский, родилась 1733, Березовка, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
Дети
Кежаев Максим Андреев1762 г.р.
Кежаев Фома Андреев1773 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Березовка, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Кежаев Андрей Иванов (Новокрещен Прибылой)
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кежаев Фома Андреев
Отец ребёнка: Кежаев Андрей Иванов (Новокрещен Прибылой)
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно