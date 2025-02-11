Авдотья Иванова 1733 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1733, Березовка, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Дети
Кежаев Максим Андреев1762 г.р.
Кежаев Фома Андреев1773 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кежаев Максим Андреев

Отец ребёнка: Кежаев Андрей Иванов (Новокрещен Прибылой)

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1773

Сын: Кежаев Фома Андреев

Отец ребёнка: Кежаев Андрей Иванов (Новокрещен Прибылой)

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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