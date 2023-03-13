Миногина (Демидова, Гарина) Евдокия Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.05.1906
Сын: Миногинъ Константинъ
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ
Рождение ребёнка
23.05.1908
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ
Рождение ребёнка
19.08.1912
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан