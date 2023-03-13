Миногина (Демидова, Гарина) Евдокия Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Демидова, Гарина) Евдокия Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1906

Сын: Миногинъ Константинъ

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1908

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1912

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Ефимовъ Миногинъ Александръ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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