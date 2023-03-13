Баканова (Киселева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Киселева) Ольга

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.07.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1893

Отец: Киселевъ Кузьма

Мать: Киселева (Юрина) Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.05.1912

Муж: Бакановъ Максимъ

Рождение ребёнка
10.02.1913

Дочь: (Баканова) Мария

Отец ребёнка: Бакановъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1914

Дочь: (Баканова) Анна

Отец ребёнка: Бакановъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1918

Сын: Бакановъ Александръ

Отец ребёнка: Бакановъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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