Баканова (Киселева) Ольга
Место рождения
Дата рождения11.07.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1893
Отец: Киселевъ Кузьма
Мать: Киселева (Юрина) Анисья
Бракосочетание
14.05.1912
Муж: Бакановъ Максимъ
Рождение ребёнка
10.02.1913
Дочь: (Баканова) Мария
Отец ребёнка: Бакановъ Максимъ
Рождение ребёнка
03.12.1914
Дочь: (Баканова) Анна
Отец ребёнка: Бакановъ Максимъ
Рождение ребёнка
05.10.1918
Сын: Бакановъ Александръ
Отец ребёнка: Бакановъ Максимъ