Келасьев Василий Иванович 1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Келасьев Василий Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1881, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Келасьева (Чугурова) Варвара Гавриловна28.11.1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.11.1904

Жена: Келасьева (Чугурова) Варвара Гавриловна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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