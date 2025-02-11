Келасьев Василий Иванович
мужской, родился 1881, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Келасьева (Чугурова) Варвара Гавриловна28.11.1884 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1904
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно