Долгополова (Потапова) Харитина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополова (Потапова) Харитина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Потапов Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Долгополов Николай Павлович

Отец ребёнка: Долгополов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгополов Петр Павлович

Отец ребёнка: Долгополов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Долгополов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгополов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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