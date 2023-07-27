Долгополова (Потапова) Харитина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Потапов Афонасий
Рождение ребёнка
1937
Сын: Долгополов Николай Павлович
Отец ребёнка: Долгополов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Долгополов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Долгополов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно