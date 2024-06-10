Семёнов Ефим Филиппович
Место рождения
Дата рождения26.03.1913
Дата смерти16.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова (Скосырская) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова (Скосырская) Екатерина Алексеевна
Смерть
16.02.1943
Причина смерти: Убит на войне