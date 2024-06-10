Семёнов Ефим Филиппович 26.03.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнов Ефим Филиппович

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

26.03.1913

Дата смерти

16.02.1943

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1913

Отец: Семенов Филипп Дмитриев

Мать: Семёнова (Гунина) Прасковья Петровна

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова (Скосырская) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова (Скосырская) Екатерина Алексеевна

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова (Скосырская) Екатерина Алексеевна

Смерть
16.02.1943
Причина смерти: Убит на войне

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