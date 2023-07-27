Елин (Елин) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлин (Елин) Агафья

Елин (Елин) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елин Власей

Отец ребёнка: Елин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елин Герасим

Отец ребёнка: Елин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Елин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елин Александр Антонович

Отец ребёнка: Елин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елин Федор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close