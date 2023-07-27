Елин (Елин) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елин Власей
Отец ребёнка: Елин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елин Герасим
Отец ребёнка: Елин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Елин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елин Федор
Смерть
Неизвестно