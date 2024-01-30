Надточая (Пелех) Мария Олеговна
Место рожденияБарнаул
Дата рождения06.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1989
Отец: Никифоренко Олег Юрьевич
Мать: Вероника Анатольевна
Барнаул
Бракосочетание
02.08.2013
Муж: Надточий Сергей
Барнаул
Рождение ребёнка
28.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Надточий Сергей
Барнаул
Место жительства
Неизвестно