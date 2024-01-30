Надточая (Пелех) Мария Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надточая (Пелех) Мария Олеговна

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Место рождения

Барнаул

Дата рождения

06.01.1989

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1971 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1989

Отец: Никифоренко Олег Юрьевич

Мать: Вероника Анатольевна

Барнаул
Бракосочетание
02.08.2013

Муж: Надточий Сергей

Барнаул
Рождение ребёнка
28.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надточий Сергей

Барнаул
Место жительства
Неизвестно
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