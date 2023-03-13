Потапова Варвара Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Варвара Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Потаповъ Осипъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Потаповъ Осипъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1797

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Потаповъ Осипъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потаповъ Осипъ

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