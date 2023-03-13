Потапова Варвара Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Потаповъ Осипъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Потаповъ Осипъ
Рождение ребёнка
20.02.1797
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Потаповъ Осипъ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потаповъ Осипъ