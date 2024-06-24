Настасья Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Настасья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Гавриил Николаевич

Рождение ребёнка
11.08.1790

Дочь: (Астафьева) Марья Гаврилова

Отец ребёнка: Астафьев Гавриил Николаевич

Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.03.1792

Сын: Астафьев Герасим Гавриилович

Отец ребёнка: Астафьев Гавриил Николаевич

Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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