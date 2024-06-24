Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1790
Дочь: (Астафьева) Марья Гаврилова
Отец ребёнка: Астафьев Гавриил Николаевич
Рождение ребёнка
?.03.1792
Сын: Астафьев Герасим Гавриилович
Отец ребёнка: Астафьев Гавриил Николаевич
Смерть
Неизвестно