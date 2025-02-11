Сальников Яков Иосифович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Сальников Яков Иосифович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1835, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер До 1892, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Сальников Тимофей Яковлевич1870 г.р.
Макарова Матрена Яковлевна Сальникова1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1870

Сын: Сальников Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Макарова Матрена Яковлевна Сальникова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1892
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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