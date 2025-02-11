Сальников Яков Иосифович
мужской, родился 1835, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер До 1892, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Сальников Тимофей Яковлевич1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сальников Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Макарова Матрена Яковлевна Сальникова
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1892