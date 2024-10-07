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Володин Даниил Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Володин Лука Владимирович

Мать: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Ксения Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1882

Сын: Володин Иван Данилович

Мать ребёнка: Володина Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
03.10.1883

Сын: Володин Алексей Данилович

Мать ребёнка: Володина Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
12.11.1884

Дочь: (Володина) Екатерина Даниловна

Мать ребёнка: Володина Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
10.07.1890

Дочь: (Володина) Ольга Даниловна

Мать ребёнка: Володина Ксения Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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