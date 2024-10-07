Володин Даниил Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Володин Лука Владимирович
Мать: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1882
Мать ребёнка: Володина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
03.10.1883
Сын: Володин Алексей Данилович
Мать ребёнка: Володина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
12.11.1884
Дочь: (Володина) Екатерина Даниловна
Мать ребёнка: Володина Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
10.07.1890
Дочь: (Володина) Ольга Даниловна
Мать ребёнка: Володина Ксения Яковлевна
Смерть
Неизвестно