Сиротенко (Волощук) Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти04.01.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1880
Рождение ребёнка
14.11.1880
Дочь: Стоян Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Сиротенко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1884
Сын: Сиротенко Георгий Иосифович
Отец ребёнка: Сиротенко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1887
Сын: Сиротенко Василий Иосифович
Отец ребёнка: Сиротенко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1891
Сын: Сиротенко Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Сиротенко Иосиф Иванович
Смерть
04.01.1892