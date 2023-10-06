Сиротенко (Волощук) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротенко (Волощук) Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

04.01.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1880

Муж: Сиротенко Иосиф Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.11.1880

Дочь: Стоян Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Сиротенко Иосиф Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.04.1884

Сын: Сиротенко Георгий Иосифович

Отец ребёнка: Сиротенко Иосиф Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1887

Сын: Сиротенко Василий Иосифович

Отец ребёнка: Сиротенко Иосиф Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.09.1891

Сын: Сиротенко Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Сиротенко Иосиф Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
04.01.1892
Липовый Рог, Чернігівська область
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