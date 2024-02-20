(Коссе) София Борисовна
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Коссе Борис / Параскев / Ефимович
Мать: Коссе Феодора
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО , Ф - 131-1-67, ревиз.сказки 1816г.,зап.-49
Смерть
Неизвестно