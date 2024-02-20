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(Коссе) София Борисовна

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1772 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Коссе Борис / Параскев / Ефимович

Мать: Коссе Феодора

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО , Ф - 131-1-67, ревиз.сказки 1816г.,зап.-49
Смерть
Неизвестно
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